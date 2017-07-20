Тысячи цветов усеяли пустыню Атакаму

Чилийская пустыня Атакама – одно из самых засушливых мест на Земле. Однако время от времени она превращается в цветочное море. В этот раз ковёр из белых, желтых и лиловых полевых цветов появился здесь раньше, а не как обычно в августе-сентябре. Буйство красок принесли необычно сильные дожди.

Туристы со всего мира поспешили сюда, чтобы насладиться редким зрелищем.

[туристка]:

«Я думаю, что это чудесное явление и отличная возможность не только для людей Атакамы, но и для жителей других регионов». [туристка]:

«Это потрясающе, действительно уникально, так красиво. Приятно видеть здесь все эти растения. Все говорят, что север такой сухой и серый. Но на самом здесь деле так красиво».

Эксперты в области лесного хозяйства просят посетителей ходить только по тропинкам и не затаптывать цветы.

[Рикардо Сантана, директор Национальной лесной корпорации]:

«Обязательно оставайтесь только на обозначенном пути, не бросайте мусор на растения и уважайте циклы природы».

Последнее крупное цветение в пустыне Атакама было в октябре 2015 года.