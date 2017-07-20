В Швейцарии опознали два тела, 75 лет пролежавшие в леднике

Швейцарская полиция подтвердила личность супругов, которые 75 лет считались пропавшими без вести. Их замороженные останки нашли на прошлой неделе на поверхности тающего ледника.

[Бернхард Чаннен, директор горнолыжного курорта]:

«Здесь мы можем увидеть отверстие, где в четверг вечером, 13 июля, между 5 и 6 часами вечера были обнаружены два тела».

Марселен и Франсин Дюмулен пропали без вести 15 августа 1942 года. В тот день они покинули свою деревню Шандолен в кантоне Вале и отправились кормить скот.

Исчезновение 40-летнего сапожника и его 37-летней жены-учительницы потрясло весь регион.

Их тела обнаружили на высоте 2600 метров на горном массиве Ле-Дьяблере в южной части Швейцарии. Рядом были их личные вещи: рюкзаки, бутылка, книга и часы.

[Бернхард Чаннен, директор горнолыжного курорта]:

«Тогда ледник был намного больше, чем сейчас. В зимнее время на нём было по 5-6 метров свежего снега. В последние годы ледник немного растаял. В итоге, спустя 75 лет, два тела оказались на поверхности ледника».

У Марселена и Франсин было семеро детей. Их сыновей уже нет в живых. Один из них посвятил большую часть своей жизни поискам родителей.

Две их дочери которым сейчас 86 и 79 лет, живы. Моник было 11 лет, когда её родители пропали без вести. Она до сих пор во всех деталях помнит тот день. [Моник Гаучи-Дюмулен, дочь пропавшей пары]:

«В тот день, когда они ушли из дома, погода была прекрасна… Знаете, в то время у нас не было радио или чего-то такого, чтобы можно было как сегодня послушать прогноз погоды. Когда они начали подниматься, погода была прекрасна. Но, когда они дошли до середины ледника, появилось огромное облако. И это облако их поглотило».

Моник признается: ей не стало легче после того, как тела родителей обнаружили. Она до сих пор очень по ним горюет.