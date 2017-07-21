Мальчик с пересаженными кистями рук пишет и играет в мяч

Это история о надежде, мужестве и новаторской медицине. Юный американец Зайон Харви – первый в мире ребёнок, которому успешно пересадили кисти обеих рук. Операцию ему сделали полтора года назад в Детской больнице Филадельфии.

Теперь Зайон может писать, резать бумагу, бросать мяч и многое другое, чего не мог делать раньше. Но этому предшествовали упорный труд, физические страдания, кропотливая работа врачей и, конечно, поддержка близких.

[Зайон Харви, мальчик с пересаженными руками]:

«Я всем обязан своей маме. Она помогала мне в самые тяжёлые дни моей жизни. Мама сказала, что мне нужно научиться делать всё самому, прежде чем просить кого-то сделать это вместо меня. Она лучшая мама на свете».

Зайон потерял руки и ноги в два года из-за тяжёлого сепсиса и гангрены. Кроме того, у него отказала почка. Донором стала его мать Пэтти Рэй. А возможность пересадить руки появилась, когда мальчику исполнилось восемь.

Сложная операция длилась десять часов. Через несколько дней Зайон уже смог пошевелить пальцами. Затем началось длительное восстановление. Не обошлось и без осложнений. Но Зайон держался молодцом.

[Скотт Левин, хирург]:

«Он справился на удивление хорошо, восстанавливался лучше, чем взрослые после обычной операции. Я никогда не слышал ни звука от Зайона. Не слышал ни плача, ни жалоб, не видел, чтобы он отказывался от терапии. Он просто замечательный человек».

Зайон растёт, и его новые руки тоже. Обследование показало, что мозг мальчика принял пересаженные кисти как свои собственные, благодаря чему появилась чувствительность.

[Пэтти Рэй, мама Зайона Харви]:

«Он стал самостоятельным и уже не нуждается в моей помощи, когда нужно принять лекарства. Иногда я думаю: «Неужели ему больше не надо помогать? А в следующем году?» Мне и печально, и радостно. Я за него счастлива».

Между тем, Зайон не видит в самом себе ничего необычного.