Безработные египтяне мигрируют в Ливию и погибают в пути

В пустой комнате – голые каменные стены и лишь покрывало на полу. Так живёт недалеко от города Эль-Минья семья египтянина Юссефа Абдуллы. В июле он в числе других двух десятков человек погиб в Ливийской пустыне.

Мужчины отправились на заработки в Ливию. Однако преодолеть пустыню пешком не смогли. Погибли от истощения и жары.

В египетских сёлах люди живут буквально в нищете, работы нет. В Ливию они готовы отправляться, даже несмотря на боевые действия.

[брат одного из погибших мужчин]:

«Почему молодой мужчина оставил семью и подверг себя опасности? В чём причина? Зачем? Он не мог заработать на жизнь. Если бы мог, то не пошёл бы туда».

Таких историй очень много. Египтяне, живущие в неблагополучных регионах страны, нелегально пересекают границу с Ливией. Они готовы на любую работу, лишь бы прокормить семьи или накопить денег на учёбу.

Добраться помогают нелегальные перевозчики. Однако нередко те высаживают людей посреди пустыни и оставляют их там умирать.

В прошлом году власти Египта начали проводить масштабные экономические реформы, чтобы получить кредит от Международного валютного фонда. Однако эти меры привели к быстрому росту инфляции. Её уровень уже превышает 30%.

После египетской революции 2011 года экономика страны погрузилась в кризис. Египет стал непривлекательным для иностранных инвесторов. Сильно пострадал и туристический сектор.