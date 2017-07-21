Десятки тысяч поляков протестуют против судебной реформы

Десятки тысяч поляков в четверг вышли с протестом к президентскому дворцу в Варшаве. Нижняя палата парламента проголосовала за судебную реформу на следующий день после предупреждения Евросоюза. Он призвал отказаться от законопроекта и пригрозил санкциями.

Протестующие и оппозиция требуют, чтобы президент наложил вето на принятые законы.

[Гжегож Схетына, лидер партии «Гражданская платформа»]:

«У человека, который живёт здесь (во дворце) позади нас, есть прекрасная возможность показать, что он президент всех поляков. Всё что ему нужно сделать – наложить вето на три законопроекта. И мы говорим ему, что требуем вето». [Рышард Петру, оппозиционный лидер]:

«Вначале члены правящей партии взяли под контроль СМИ, затем конституционный суд и теперь суды. Мы не можем допустить такого, потому что они просто продолжат в том же духе».

Законопроект, предложенный правящей партией и принятый Сеймом, даёт право Министерству юстиции назначать руководителей судов и увольнять их. Он также наделяет парламент полномочиями выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета. Этот орган назначает судей и обеспечивает независимость судов. При этом большинство в парламенте принадлежит правящей партии «Право и справедливость».

[протестующая]:

«Речь идёт не только о судах, о Верховном суде или судьях. Важно и то, что правящая партия нарушает законы, нарушает конституцию, принятую народом на референдуме». [протестующий]:

«Люди выбирали демократию, но власть нарушает закон, нарушает конституцию, поэтому демократия в Польше – на грани гибели». [протестующий]:

«Это, безусловно, шаг в неверном направлении. Поэтому мы хотим, чтобы президент наложил вето на эти законопроекты».

По оценкам представителей оппозиции, на демонстрацию в Варшаве вышли 50 тысяч человек. Ещё десятки тысяч поляков протестовали в других городах страны.