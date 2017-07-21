Переговоры о «брексите» пока не принесли прогресса

Переговоры по вопросу «брексита» продолжаются в Брюсселе. На этой неделе стороны начали обсуждать детали. Однако первый раунд не принёс ощутимого прогресса.

Два главных переговорщика от Брюсселя и Лондона, Мишель Барнье и Дэвид Дэвис, не смогли преодолеть разногласий по ключевым вопросам. Среди них права граждан ЕС, живущих в Великобритании.

[Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС]:

«По-прежнему остаются принципиальные расхождения в том, как гарантировать права (граждан ЕС). Также непонятно, какими правами будут обладать будущие члены их семей, и как будут выплачивать социальные пособия».

Ещё один спорный вопрос – граница между Ирландией и Северной Ирландией. Первая входит в состав ЕС, вторая – часть Соединённого Королевства.

[Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС]:

«Нужно приложить усилия, чтобы Север и Юг, Ирландия и Северная Ирландия, продолжали сотрудничать. Это прописано в законах ЕС. Мы хотим понять, как Великобритания обеспечит продолжение этих отношений после «брексита»».

Стороны также не договорились о финансовом урегулировании. Евросоюз требует вернуть долги. Сумма исчисляется миллиардами евро.

Между тем, представитель Лондона доволен переговорами.

[Дэвид Дэвис, британский министр по выходу из ЕС]:

«Мы провели этот раунд конструктивно и динамично. Надеюсь по такой модели мы и продолжим идти вперёд. Другими словами: «Мишель, время не ждёт»». [Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС]:

«Это верно».

В следующем раунде переговоров Великобритании нужно предоставить подробные разъяснения по всем ключевым вопросам «брексита».

Выйти из состава Евросоюза Соединённое Королевство решило в прошлом году после референдума. Более половины избирателей поддержали идею «брексита». Тереза Мэй уведомила об этом власти ЕС в конце марта 2017-го. На процедуру выхода, согласно Лиссабонскому договору, отводится два года.