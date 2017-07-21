20 июля миру напомнили про узников совести в Китае

20 июля напротив китайских посольств почти во всех странах мира можно увидеть такую картину. Эти молчаливые протесты вот уже 18 лет организовывают практикующие Фалуньгун. Они хотят напомнить миру об узниках совести в Китае, а также о самых жестоких репрессиях XXI столетия.

20 июля 1999 года бывший генеральный секретарь КНР Цзян Цзэминь направил всю репрессивную государственную машину компартии против популярного на то время цигун.

Тогда древней медитативной практикой Фалуньгун в Китае занималось около 100 миллионов человек. Лидер КНР был против отказа этих людей от атеистической линии партии.

С тех пор, вот уже 18 лет, приверженцы этой практики — самая большая группа узников совести в мире. Миллионы сидят в тюрьмах и центрах заключения, подвергаясь пыткам.

В 2006 году независимые расследования также выявили, что у узников совести в Китае в широких масштабах насильственно извлекают органы для трансплантации.

[Этан Гутман, автор отчета]:

«У нас есть свидетели исчезновений. Людей подвергали медосмотрам, после чего они исчезали — множество людей, опустошались целые тюремные камеры».

Большую часть жертв составляют приверженцы Фалуньгун. Среди погибших в ходе изъятия органов также есть тибетцы, уйгуры и последователи домашних христианских церквей.

Древней практикой Фалуньгун занимаются в более чем 70 странах мира.