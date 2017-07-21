Волшебное шоу светлячков озаряет леса Мексики

В середине июля в штат Тласкала в центральной Мексике стекаются сотни туристов. В дневное время местные леса ничем не примечательны. А с наступлением сумерек миллионы светлячков создают сказочную картину.
[Габриэла Паласиос, посетительница]:
«Мы пошли на прогулку, когда начало смеркаться. Мы увидели светлячка, а потом еще одного. Когда стало темно, их стало очень много. Это была волшебная картина».
[Хорхе Таварес, посетитель]:
«Мы как будто побывали на вечеринке светлячков. Были в самом центре. Удивительные впечатления».
В июле и августе у светлячков брачный период. Насекомые начинают светиться, привлекая пару. Свет излучается специальным органом в нижней части брюшка, где окисляются молекулы углерода и водорода. Причем самцы испускают более яркий свет. Найдя пару, жуки перестают светиться.
[Хуан Хосе Моралес, президент парка]:
«В первую очередь, это хорошо для местного сообщества. Это место привлекает туристов, которые увеличивают наш региональный бюджет».
Угроза этому чуду природы – сокращение лесных угодий. Рост городов угрожает жизни около 2 тысяч видов светлячков по всему миру.