Волшебное шоу светлячков озаряет леса Мексики

В середине июля в штат Тласкала в центральной Мексике стекаются сотни туристов. В дневное время местные леса ничем не примечательны. А с наступлением сумерек миллионы светлячков создают сказочную картину.

[Габриэла Паласиос, посетительница]:

«Мы пошли на прогулку, когда начало смеркаться. Мы увидели светлячка, а потом еще одного. Когда стало темно, их стало очень много. Это была волшебная картина». [Хорхе Таварес, посетитель]:

«Мы как будто побывали на вечеринке светлячков. Были в самом центре. Удивительные впечатления».

В июле и августе у светлячков брачный период. Насекомые начинают светиться, привлекая пару. Свет излучается специальным органом в нижней части брюшка, где окисляются молекулы углерода и водорода. Причем самцы испускают более яркий свет. Найдя пару, жуки перестают светиться.

[Хуан Хосе Моралес, президент парка]:

«В первую очередь, это хорошо для местного сообщества. Это место привлекает туристов, которые увеличивают наш региональный бюджет».

Угроза этому чуду природы – сокращение лесных угодий. Рост городов угрожает жизни около 2 тысяч видов светлячков по всему миру.