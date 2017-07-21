21 июля 2017

Эммануэль Макрон: бюджет армии в 2018 году сокращаться не будет

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Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг объявил о том, что бюджет армии в 2018 году сокращаться не будет. Днём ранее глава Генштаба армии, генерал Пьер де Вилье, подал в отставку из-за планов президента урезать бюджет на оборону.

[Эммануэль Макрон, президент Франции]:
«Мы активизируем нашу военно-экономическую деятельность. Бюджет Министерства вооруженных сил, которое возглавляет министр Парли, мы увеличим до 34 миллиардов 200 миллионов евро. 650 миллионов направят на обеспечение операций за рубежом, и 200 миллионов будут предназначены для укрепления внутренней безопасности».

Своё заявление президент сделал во время визита на авиабазу на юго-западе страны. По его словам, Министерство вооруженных сил будет единственным ведомством, бюджет которого в 2018 году увеличат. Таким образом президент пытался успокоить военных, которых не устраивала отставка их начальника Пьера де Вилье. Его заменил генерал Франсуа Леконтер.

Макрон подтвердил, что к 2025 году бюджет на оборону увеличится до 2% ВВП. Сейчас он составляет 1,6%.

Отставка главы Генштаба армии стала первой проверкой для нового лидера Франции. В настоящее время французские военные пытаются урегулировать конфликты в Африке и на Ближнем Востоке, а также патрулируют свои собственные улицы после серии атак джихадистов.

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