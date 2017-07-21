21 июля 2017

С историей Рио-де-Жанейро знакомит приложение на смартфоне

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«Музей завтрашнего дня» — одна из новых достопримечательностей Рио-де-Жанейро, созданных перед проведением Олимпийских игр. Не заметить её просто невозможно. А как быть с историческими памятниками, которые нередко ускользают от внимания туристов?

Сделать их заметными решили местные энтузиасты. Они создали специальное приложение для смартфонов. Оно выдаёт информацию о достопримечательности именно в тот момент, когда вы проходите мимо неё.

[Мариана Симойнш, журналистка]:
«Когда гуляешь по порту, можно открыть историческую справку и сохранить её. Прочитать можно позже в удобном для вас месте. Идея в том, что узнать об истории какого-то места можно только, если вы отправитесь на прогулку».

Приложение знакомит с историей более 160 различных объектов. Можно выбрать тур с определённой тематикой. Например, пройтись по местам, которые стали немыми свидетелями колонизации, или узнать, как зарождался знаменитый Карнавал в Рио-де-Жанейро, либо вновь вспомнить о важных исторических личностях.

[Габриэле Роза, журналистка]:
«Порт Рио – это большая часть истории Бразилии, начиная с прибытия короля Жуана VI и заканчивая недавними коррупционными скандалами. Мы поняли, что никто здесь не рассказывает этих историй. Мало символов, недостаточно информации».

В приложении кроме текста, который доступен на португальском и английском, можно посмотреть фотографии, иллюстрации или даже видео. По словам разработчиков, с июня программу загрузили уже более 2000 раз.

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