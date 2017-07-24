Учёные назвали скандинавскую диету полезной для мозга

На рынке в центре Стокгольма можно найти продукты со всего мира. Однако наибольшим спросом здесь в это время года пользуются традиционные скандинавские рыба, овощи, макароны, яблоки, груши, вода и чай.

Такая диета, как оказалось, очень полезна. Недавно шведские учёные из Каролинского института выяснили, что она предотвращает нарушения в работе головного мозга, например, деменцию. [Вэйли Сюй, сотрудница Центра исследования старения]:

«Мы выяснили, что диета Северной Европы по сравнению со средиземноморской и прибалтийской диетами может оказать самое благоприятное влияние на сохранение наиболее сложных функций головного мозга».

Скандинавская диета также включает растительное масло, в основном, рапсовое. А вот сливочное масло, маргарин, сладости и выпечка у северян не очень популярны.

Учёные говорят, что процесс развития болезни Альцгеймера начинается за 20-30 лет до того, как можно поставить диагноз. Один из способов предупредить её –здоровое питание.

[Мийя Кивипельто, профессор Каролинского института]:

«Мы многому научились и теперь знаем, что диета может сыграть ключевую роль в предотвращении нарушений функций мозга, особенно в старческом возрасте. (Мозгу) нужно много питательных веществ. Это очень важно».

Согласно исследованию, больше всего вредят мозгу сладкие и консервированные продукты, а также фаст-фуд. При этом учёные отмечают, что одна только диета не может стать страховкой от заболеваний.

[Мийя Кивипельто, профессор Каролинского института]:

«Было бы слишком просто, если бы вы смогли не заболеть болезнью Альцгеймера только потому, что питались определённым образом. Всё намного сложнее. Играет роль генетика, стресс, курение, отсутствие физических нагрузок. Но и диета важна».

В шестилетнем исследовании участвовали более 2200 человек, которым уже за 60. Его результаты обнародуют на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в Лондоне.