Поляки продолжают протестовать против судебной реформы

Солидарности и уважения к Конституции продолжают требовать от правительства тысячи жителей Варшавы. В воскресенье в Польше пятый день подряд протестовали против закона о судебной реформе. Оппозиция считает его угрозой демократии.

Законопроект разработала правящая партия «Право и справедливость». Нижняя палата парламента одобрила его, несмотря на недовольство Евросоюза.

[Адам Михник, редактор издания «Газета Выборча»]:

«Мы не позволим им править нами таким образом. Если власти продолжат идти по этому пути, пусть знают, что мы не откажемся от своих прав, свободы и достоинства».

Согласно новому закону, назначать руководителей судов и увольнять их будет Министерство юстиции. А право выбирать большинство членов Национального судебного совета получит парламент. Совет назначает судей и обеспечивает независимость судов. При этом большинство мест в парламенте занимают депутаты от правящей партии. По мнению оппозиции, законопроект нарушает Конституцию.

19 июля первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс призвал польское правительство отказаться от проведения спорной судебной реформы. В противном случае, по его словам, Польше грозят санкции. Однако на следующий день депутаты Сейма одобрили законопроект.

Польские граждане потребовали от президента Анджея Дуды наложить на закон вето.

[протестующая]:

«Если на президента не будет надежды, мы призовём судей не отказываться от своих должностей. Они присягали на Конституции и могут напрямую воспользоваться ею».

Между тем, демонстранты надеются, что протесты не перерастут в беспорядки.

[протестующая]:

«Мне хочется, чтобы всё закончилось мирно, как это было во времена движения «Солидарность». Надеюсь, что всё пройдёт так же, и трагедий не будет».

В течение следующих двух недель президент Польши может либо подписать закон, либо вернуть его на доработку, либо наложить на него вето.