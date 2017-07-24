Израиль: стычки между военными и палестинцами

Десятки палестинцев атаковали израильских военных на Западном берегу реки Иордан. Стычки продолжаются уже почти две недели из-за установки металлоискателей у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

Протестующие бросали в военных камни. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Это обострение в отношениях между израильтянами и палестинцами – самое масштабное и кровопролитное за многие годы. Погибло, по меньшей мере, семь человек.

Как стало известно в воскресенье, у мечети установили дополнительные камеры слежения. Также власти объявили, что убирать металлодетекторы не планируют.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Мы решаем всё взвешенно, решительно и ответственно. Мы будем продолжать так поступать, чтобы обеспечивать безопасность».

Усилить меры безопасности заставил теракт 14 июля. В тот день трое вооружённых людей открыли огонь по израильским правоохранителям на Храмовой горе. Погибли двое военных. Нападавших ликвидировали.

Лига арабских государств выпустила заявление с призывом открыть мечеть для свободного входа. Лидеры исламской общины Израиля также объявили, что проход через рамочные металлоискатели – это «унизительная проверка». В знак протеста они молятся на подходах к мечети.

[жительница Иерусалима]:

«Эти рамки затрагивают нашу веру, их нужно убрать, поскольку это священное место».

Для израильтян и палестинцев сделаны отдельные входы в комплекс. С израильской стороны рамки стоят уже несколько десятилетий. С мусульманской их раньше не было.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что приостанавливает все официальные контакты с израильской стороной, пока металлодетекторы не уберут.

Премьер-министр Израиля отметил, что рамки останутся, но, возможно, их будут использовать реже.