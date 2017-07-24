Россия впервые приняла чемпионат мира Air Race

Рёв моторов разносится над Казанью. Захватывающие авиагонки собрали здесь почти 90 тысяч зрителей. Россия впервые приняла официальный этап чемпионата мира Air Race.

В гонках участвуют лучшие пилоты мира. Здесь требуются высокое мастерство и «железные» нервы.

Воздушная трасса длиной в пять километров – это петля с несколькими воздушными воротами. Их высота – 25 метров. Одни нужно проходить горизонтально, другие – вертикально. Ещё три пилона, которые расположены друг за другом, надо пройти змейкой. И всё это – максимально низко над землёй и на скорости 400 километров в час. За ошибки налагаются штрафы.

Победителем казанского этапа стал американец Кирби Чамблисс.

[Кирби Чамблисс, пилот]:

«Я так взволнован. Честно говоря, не надеялся попасть и в финальную четвёрку, даже не предполагал, что займу первое место».

Чамблисс показал лучший результат и на предыдущем этапе авиагонок. Они проходили в начале июня в Будапеште.

На чемпионате в Казани второе место занял канадский пилот Пит Маклауд. Третьим стал американец Майкл Гулиан.

Следующие этапы воздушных гонок пройдут в Португалии и Германии. Заключительные соревнования примет американский город Индианаполис.