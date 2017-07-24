24 июля 2017

Аппарат для добычи чистой воды из воздуха создали в Чили

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Добыть воду прямо из воздуха теперь можно с помощью устройства, созданного чилийскими специалистами. Такой аппарат очень пригодится жителям посёлков, которые расположены высоко в Андах. Примерно 40 тысяч семей в Чили не имеют доступа к питьевой воде.

[Эктор Пиньо, сооснователь компании Freshwater]:
«Мы хотели создать технологию для получения воды – такой, чтобы её можно было пить. В отдалённые регионы воду привозят на машинах, где-то бурят скважины или ещё что-то придумывают. Но такое снабжение ненадёжное, и качество воды не всегда хорошее».

Авторы проекта говорят: технология проста и основана на использовании физических свойств воздуха.

[Эктор Пиньо, сооснователь компании Freshwater]:
«Аппарат ускоряет естественный круговорот воды. Внутри образуется облако с дождём. Полученная вода очищается и стерилизуется».

За несколько часов аппарат добывает до 30 литров воды. Работает от электричества. В посёлках без электроэнергии можно использовать солнечные батареи. По словам специалистов, устройство абсолютно безопасно для окружающей среды.

Они надеются, что новая машина изменит к лучшему жизнь в засушливых регионах. Сотрудники компании уже начали поставлять такие аппараты в Эль-Сальвадор, Колумбию и Аргентину. Кроме того, они намерены обеспечить такими машинами и африканские страны. Для этого планируют собрать полмиллиона долларов.

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