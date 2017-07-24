Крис Фрум в четвёртый раз стал победителем «Тур де Франс»

Поклонники собрались на знаменитых Елисейских полях в Париже, чтобы поприветствовать победителя «Тур де Франс». В велогонке в четвёртый раз победил британец Крис Фрум, лидер команды Sky.

[Пол Кент, болельщик из Великобритании]:

«Это просто невероятно. Я ещё ребёнком смотрел «Тур де Франс» по телевизору, и побеждали всегда только французы, итальянцы или ещё кто-то. А теперь наконец-то дождались британца. Нам выделили финансирование, у нас есть команда, и мы заняли надлежащее место».

При этом победа британца – итоговая. Он впервые победил в гонке, но в этапе пришёл не первым, а 65-м. Также его отрыв от других соперников – минимальный по сравнению с другими годами.

[Адам Мариотт, болельщик из Великобритании]:

«Это всё его команда. Хотя люди уходят из Sky, но всё же команда есть. Он сам может многое сделать, но ему нужны люди, нужна команда. Также мы видим огромную поддержку со стороны британцев».

Французские болельщики ждали победы от своего соотечественника Ромена Барде. Некоторые говорят, что тот пока не раскрыл весь свой потенциал.

[Луисон, болельщик из Франции]:

«Ромен Барде – чемпион. Он молод, у него много талантов, которые ещё не раскрылись. Думаю, через несколько лет он сможет победить в «Тур де Франс»». [Натали, жительница Парижа]:

«Крис Фрум выиграл в «Тур де Франс» уже в четвёртый раз? Молодец. Обидно, что французы приехали вторыми или третьими. Третьими. Но хорошо, что на пьедестал они всё же попали».

На втором месте оказался велогонщик из Колумбии Ригоберто Уран.

Гонка проходила по дорогам Люксембурга, Бельгии, Германии и Франции. Протяжённость маршрута — 3540 километров.

«Тур де Франс» — самая престижная велогонка мира. Проводят её уже более 100 лет.