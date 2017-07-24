Новый карьер поможет возродить горную добычу на Кубе

Уже в октябре на новом карьере на северо-западе Кубы начнут добывать свинец и цинк. Карибский остров пытается дать новый толчок своему горнодобывающему сектору. Об этом сообщило предприятие Emincar, которое возглавило проект.

[Хосе Вила, генеральный директор Emincar]:

«Главная цель и наш главный интерес – залежи свинца и цинка. Объём прямых инвестиций составит 278 миллионов долларов. За год мы планируем добыть 100 тысяч тонн цинка и около 50 тысяч тонн свинца для экспорта».

На сегодняшний день для Кубы одним из главных источников иностранной валюты остаётся экспорт никеля. Однако, по данным Геологической службы США, на острове потенциально могут быть залежи и других полезных ископаемых.

В 90-х и 2000-х годах многие кубинские шахты и карьеры оказались заброшенными. Причин было несколько, включая развал главного союзника Кубы – СССР, падение экономики и рост цен.

[Гильермо Гарсия, механик]:

«Рабочие здесь очень бедные, так что это большой шаг вперёд для экономики этого города».

На новом карьере ископаемых хватит на 11 лет добычи. Рядом есть ещё одна залежь с потенциалом в 10 лет добычи. Компания говорит, что сразу после опустошения первой переключится на вторую.

Emincar – совместное предприятие кубинской государственной компании Geominera и сингапурской биржевой компании Trafigura, которая специализируется на торговле металлами.

Куба надеется, что иностранные инвестиции помогут оживить экономику, которой в начале этого года удалось выйти из рецессии. Страна столкнулась с трудностями после того, как сократился экспорт и прекратились поставки дешевой нефти из Венесуэлы.