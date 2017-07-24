Фестиваль факелов отметила китайская народность «и»

На 24 день шестого месяца по Лунному календарю представители народности «и» в Китае отметили один из главных праздников года – фестиваль факелов. Уезд Буто находится в отдалённом районе на западе страны. Здесь, как и во многих других местах, где живёт этот народ, люди собираются на бои быков и баранов. Это часть традиции.

[Ифу Сецзо, участник фестиваля]:

«Я очень старался, чтобы подготовить быка. Надеюсь, он заработает много баллов, и моя семья будет счастливой. Хотя мой бык очень сильный, я вижу, что другие тоже сильные».

Бои баранов не менее зрелищные.

[Хэйцзы Сига, участник фестиваля]:

«Для нас это традиционный фестиваль. Я привёл сюда своего барана в надежде, что он покажет хороший результат и принесёт нам удачу».

К соблюдению правил здесь относятся очень серьёзно. Тот, кто их нарушает, обычно оказывается в наручниках.

С наступлением темноты в городе зажигают костры и факелы. Традиция очень древняя. Эти люди верят, что, обойдя с горящим факелом все тёмные места, можно изгнать злых духов. В наши дни это также ещё и повод повеселиться.

Народность «и» – одна из 56 официально признанных в Китае. Её представители живут в горах и долинах провинций Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.