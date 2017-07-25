25 июля 2017

Метро Мехико открыло приют для бездомных собак

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Рядом с одной из самых оживлённых станций метро в Мехико появился приют для собак. Открыла его администрация городского метрополитена. Здесь обрели кров уже 250 питомцев. Их всех нашли в метро.

[Мигель Анхель Вальдес, глава приюта для собак]:
«Собаки попадают в метро по двум причинам. Некоторые животные бегут за своими хозяевами, а те садятся в поезд и уезжают. Собака остаётся одна. Но чаще всего их приносят в коробке или рюкзаке и бросают. Мы находили даже новорождённых щенков».

Цель работников приюта – найти животным новых хозяев. Пока счастливый миг не наступил, собак стерилизуют и делают им прививки. Кроме того, с ними занимаются профессиональные дрессировщики. Они также помогают пострадавшим пёсикам отогреться душой.

[Катия Эрнандес, тренер]:
«Они очень напуганы, иногда изранены. У большинства поступающих сюда собак травмирована психика, и мы стараемся им помочь».

У обученных тренерами четвероногих больше шансов найти нового хозяина. Но и несмышлёных пока щенков тоже забирают охотно.

[Луис Алькантара, новый владелец собаки]:
«Мы пришли сюда, когда узнали, что здесь живут бездомные животные. Нам захотелось найти друга нашему ребёнку».

Власти Мехико надеются, что благодаря новому приюту на улицах станет меньше бездомных собак.

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