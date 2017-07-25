Зловонный канал распространяет болезни в столице Камбоджи

Жители камбоджийской столицы называют его «зловонным водным каналом». В конце 50-х его провели для отвода сточных вод через 30 жилых массивов — от центра до южных окраин.

Но тогда жителей в Пномпене было всего 500 тысяч, а теперь — более двух миллионов. Канал настолько загрязнён, что представляет реальную угрозу здоровью людей.

[местная жительница]:

«Иногда, канал сильно затапливает. В позапрошлом году много мусора оказалось во дворе моего дома. Нам было очень сложно так жить».

Здесь размножаются комары. Кроме того, это место — рассадник разных инфекций.

[Соунг Саран, местный активист]:

«Больше всего загрязнение сказывается на детях, они играют здесь в грязи. На женщинах тоже, поскольку они здесь всё время, в отличие от мужчин, которые приходят только вечером. У них инфекции лёгких, кожи, глаз. Иногда глаза настолько опухают, что они не могут видеть».

Снять жильё возле канала можно всего за 35 долларов в месяц. Но владельцы местных ресторанов и кафе не спешат закрываться. Они хотят добиться того, чтобы власти канал очистили.

Впрочем, люди также опасаются, что в случае очистки канала их могут переселить, а земли — отдать под застройки.

Между тем, власти говорят, что пытаются решить проблему, но им нужна помощь местных жителей. В частности, они призывают перестать выбрасывать в канал мусор.