Президент Польши наложит вето на законопроекты о судебной реформе

После многодневных протестов в Польше президент Анджей Дуда в понедельник пообещал наложить вето на два из трёх спорных законопроектов о судебной реформе. Первый касается изменений формирования Верховного суда, второй – Национального судебного совета. В случае проведения реформы оба органа оказались бы подконтрольными правительству.

[Анджей Дуда, президент Польши]:

«Я решил вернуть (документы) в Сейм. Это означает, что я наложу вето на законопроекты о Верховном суде, а также о Национальном судебном совете».

Законопроекты подготовила правящая партия «Право и справедливость», которая занимает большинство в парламенте. Оппозиция и многие юристы считают, что они нарушают Конституцию и подрывают демократию.

При этом президент продолжает считать судебную реформу необходимой.

[Анджей Дуда, президент Польши]:

«Я поддерживаю разумную реформу, которая улучшит работу судебной системы и усилит у поляков ощущение справедливости. В душе я чувствую, что реформа в её нынешнем виде не даст ощущения безопасности и справедливости. На мне лежит ответственность, поэтому я принял такое решение».

Между тем, протесты в Польше продолжаются. Люди требуют наложить вето и на третий законопроект. Он касается формирования Общих судов.

[Павел Каспшак, организатор протеста]:

«Вскоре пройдут несколько сотен судебных процессов. Это процессы граждан против государства. А судьи, согласно третьему законопроекту, о котором Дуда не упомянул, будут назначены (министром юстиции) Зёбро. Это поставит крест на беспристрастности и независимости».

Тем временем, Еврокомиссия по-прежнему внимательно следит за тем, что происходит в Польше. Её представитель напомнил, что польское правительство до сих пор не вступило в переговоры с ЕС.

[Маргаритис Схинас, представитель главы Еврокомиссии]:

«Наш первый вице-президент Франс Тиммерманс на прошлой неделе предложил провести диалог с польскими властями, министром иностранных дел и министром юстиции. Это предложение так и не принято».

На прошлой неделе Еврокомиссия пригрозила польским властям санкциями в случае, если судебные реформы не будут приостановлены. Ситуацию в Польше обсудят на заседании в среду.