Ватикан впервые отключит фонтаны из-за засухи в Риме

В Ватикане впервые в истории отключают фонтаны. Делают это, чтобы помочь Риму пережить засуху.

Начиная с понедельника, постепенно прекратят работу около сотни фонтанов, включая два знаменитых шедевра в стиле барокко на площади Святого Петра.

[Грег Берк, представитель Ватикана]:

«Таким образом Ватикан выражает солидарность с Римом и пытается помочь ему преодолеть этот кризис. В основном, вода в Ватикан поступает из тех же источников, что и в Рим».

Заботу об экологии и ресурсах планеты папа римский Франциск считает важной задачей. Он первый понтифик, который в своих посланиях призвал мировых лидеров принять срочные меры, чтобы решить экологические проблемы.

[Грег Берк, представитель Ватикана]:

«Решение (выключить фонтаны) совпадает с позицией Папы в вопросе заботы об экологии. Нельзя мусорить и порой нужно быть готовыми идти на жертвы. У нас в Ватикане очень красивые сады. В этом году они могут быть не столь зелёными, но мы это переживём».

В Риме уже второй год подряд осадков выпадает меньше нормы. Причём в нынешнем июле их на 72 процента меньше, в июне было на 74, и в марте, апреле и мае — на 56 процентов.

Так, итальянской столице приходится менять привычный уклад жизни. Несмотря на жару, здесь отключили уличные питьевые фонтанчики и рассматривают возможность нормированной подачи водопроводной воды.