25 июля 2017

Нападение с бензопилой в Швейцарии: преступника ещё не поймали

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Жители швейцарского городка Шаффхаузен напуганы. В понедельник привычную размеренную жизнь нарушило нападение с бензопилой. Вооружённый ею мужчина вошёл в одно из офисных зданий в центре Старого города и начал ранить людей. Потом скрылся.

[Томи Слаф, владелец ресторана]:
«Полиция приехала и отправила людей по домам, а также сказала всем посетителям зайти в ресторан. Люди не поняли, что произошло, но поняли, что есть большая опасность».

Полиция пока не сообщает имени нападавшего, однако, как предполагается, его личность установлена. Рост мужчины — около 190 сантиметров. Правоохранители призывают держаться от него подальше.

[Синди Бир, представитель полиции Шаффхаузена]:
«У него залысина, он ездил на белом микроавтобусе Volkswagen со швейцарскими номерами из кантона Гризон. Мы можем подтвердить, что мужчина ранил людей бензопилой. Было ранено пять человек, двое – серьёзно, трое получили лёгкие ранения. Это не террористическое нападение, мы можем определённо сказать, что это не теракт».

Шаффхаузен – средневековый город на границе с Германией. В нём проживает около 36 тысяч человек.

[Томи Слаф, владелец ресторана]:
«Это наш район, мы знаем многих людей. Кто конкретно попал в больницу — пока неизвестно. Как видите, полиция работает на месте, а мы, конечно, переживаем за пострадавших».

Поиски нападавшего продолжаются. В полиции говорят, что сообщников у мужчины, скорее всего, не было.

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