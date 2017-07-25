Токио начал отсчитывать время до Олимпиады-2020

Торжественная церемония, посвящённая обратному отсчёту времени до открытия Олимпиады-2020, прошла в Токио. Международные состязания начнутся через три года.

[Юрико Коикэ, губернатор Токио]:

«Три года для кого-то могут тянуться долго, для кого-то – пролететь быстро. Но мы все объединились здесь, чтобы отпраздновать трёхлетие до Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио».

Японцы с нетерпением ждут летних Игр.

[житель Токио]:

«Я так взволнован. Хочется увидеть собственными глазами, как японские спортсмены показывают наилучшие результаты на Олимпиаде». [житель Токио]:

«Японским спортсменам дома будут и стены помогать, поэтому у нас огромные надежды».

После церемонии в Токио флаги Олимпийских и Паралимпийских игр отправились в турне по Японии.

Город Токио получил право принять летнюю Олимпиаду в сентябре 2013 года. С ним конкурировали Мадрид и Стамбул.

Летние Олимпийские игры уже проходили в японской столице в 1964-м. Тогда такое событие стало первым во всей Азии.

Олимпиада-2020 стартует 24 июля и завершится 9 августа.