Токио начал отсчитывать время до Олимпиады-2020

Торжественная церемония, посвящённая обратному отсчёту времени до открытия Олимпиады-2020, прошла в Токио. Международные состязания начнутся через три года.
[Юрико Коикэ, губернатор Токио]:
«Три года для кого-то могут тянуться долго, для кого-то – пролететь быстро. Но мы все объединились здесь, чтобы отпраздновать трёхлетие до Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио».
Японцы с нетерпением ждут летних Игр.
[житель Токио]:
«Я так взволнован. Хочется увидеть собственными глазами, как японские спортсмены показывают наилучшие результаты на Олимпиаде».
[житель Токио]:
«Японским спортсменам дома будут и стены помогать, поэтому у нас огромные надежды».
После церемонии в Токио флаги Олимпийских и Паралимпийских игр отправились в турне по Японии.
Город Токио получил право принять летнюю Олимпиаду в сентябре 2013 года. С ним конкурировали Мадрид и Стамбул.
Летние Олимпийские игры уже проходили в японской столице в 1964-м. Тогда такое событие стало первым во всей Азии.
Олимпиада-2020 стартует 24 июля и завершится 9 августа.