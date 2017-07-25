Лучшего двойника Хемингуэя выбрали из 150 претендентов

За звание двойника Эрнеста Хемингуэя посостязались во флоридском городе Ки-Уэст более 150 седобородых джентльменов. Самым похожим на знаменитого писателя признали жителя Техаса Ричарда Филипа.

Хемингуэй жил и работал в Ки-Уэсте в 30-х годах прошлого века.

[Ричард Филип, победитель конкурса двойников Хемингуэя]:

«Путешествие в Ки-Уэст было потрясающим. Я смотрел вокруг и думал, что по этим водам плыл и Эрнест. Повторить его путь – это что-то невероятное. Мне казалось, я прожил часть его жизни».

В конкурсе Ричард участвует уже 17-й раз. Считает себя чуть ли не братом талантливого автора. Как и он, любит рыбалку и охоту.

После награждения все белобородые участники вышли на символический парад. По улицам Ки-Уэста они торжественно провезли скульптуры быков. Так поклонники Хемингуэя выражают уважение к ещё одному его увлечению. Писатель в течение многих лет приезжал в Памплону на праздник Сан-Фермин, во время которого проходят забеги с быками. Он увековечил испанский фестиваль в романе «И восходит солнце».

Американский писатель родился в 1899 году в Иллинойсе. Из-под его пера вышло много романов и рассказов. В 1954-м стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Наиболее известные произведения: «По ком звонит колокол» и «Прощай, оружие!»

Ежегодный конкурс двойников Хемингуэя в Ки-Уэсте проводят в 37-й раз.