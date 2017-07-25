25 июля 2017

В столице Дании запахло Рождеством

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Задумывались ли вы, где проводит летние каникулы Санта-Клаус? Как ни удивительно, ему приглянулась Дания. Улицы датской столицы заполонили белобородые дедушки со всего мира. Здесь начался ежегодный слёт. В нём участвуют около 150 Сант.

[Аллан Хендли, Санта-Клаус из Дании]:
«Это всемирный конгресс в Баккене, здесь около 150 Сант, женщин-Сант и эльфов. Мы собираемся уже 60 год подряд».

Программа мероприятий очень интересная. Она включает дегустацию сельди, купание в солёной воде, бег с препятствиями и показ мод.

Но организаторы говорят, главная задача – поделиться опытом.

[Аллан Хендли, Санта-Клаус из Дании]:
«Мы можем чему-то научиться у Сант из Дании, а также Сант со всего мира. Мы узнаём о Рождестве, например, в Канаде, Гонконге, Японии, Швеции и так далее».

Большинство Санта-Клаусов — из Скандинавии. Но прибыли также гости из Великобритании, Канады и США.

[«Шанна-Клаус», гостья из Лос-Анджелеса]:
«Я была здесь два года назад и вижу тех же Сант. Всем нравится побыть вместе, повидаться. Я очень счастлива снова встретить всех Сант и эльфов. Это чудесно».

Впервые слёт провели в 1957 году. Изначально мероприятие организовывали как развлечение для детей. Однако оно переросло в популярную традицию. Некоторые Санты приезжают сюда каждое лето более 30 лет подряд.

[Горм Сканстрём, Санта-Клаус из Дании]:
«Я начал приезжать в 1977, то есть я здесь уже 41 год, это мой 41-летний юбилей. А моя жена приезжает сюда уже 25 лет. Обе мои дочери, которым сейчас 37 и 42, тоже Санта-Клаусы. И все мои внуки тоже Санты».

Некоторые прохожие удивлены. [прохожая]:
«Мы ничего об этом не знали, поэтому только что прочитали в Гугл. Это весело, но немного странно».

Конгресс будет продолжаться до 27 июля.

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