На традиционную свадьбу в Болгарии собралось более 3000 гостей

Живописная деревня Арбанаси находится недалеко от древней столицы Болгарии – города Велико-Тырново. Местные жители, одетые в традиционные костюмы, готовятся праздновать свадьбу.

Но церемония будет необычной. Её посетит более трёх тысяч человек.

Георгий Георгиев и его невеста Ива решили пригласить так много гостей с одним условием: все должны быть в традиционных болгарских костюмах.

[Георгий Георгиев, жених]:

«Мы хотим возродить ценности наших предков, всё, что они считали важным, включая мораль древних болгар, которая позволила им выжить в течение 500 лет рабства, которая делала общество стабильным, сохраняла культуру».

Жених возглавляет неправительственную организацию, которая занимается сохранением болгарского фольклора. Говорит, что свадебная церемония — такая же, как в древние времена.

[Георгий Георгиев, жених]:

«Я и моя невеста хотели именно такую свадьбу, по древним традициям. Мы хотим стать примером для тех, кто стремится к тем же ценностям, хотя это не наша основная цель».

На улице — жара в 37 градусов. Выдержать её в закрытом народном костюме непросто. Но это не мешает гостям веселиться. Развлекают их народные ансамбли со всей страны.

Для гостей прямо на траве растянули скатерти. Каждая длиной в 150 метров. Главное блюдо на свадьбе — тушёная телятина с бобами. Её много часов готовили в огромных чанах. Кроме того, всех угощают домашним вином. Его около двух тысяч литров.

Теперь организаторы свадьбы надеются попасть в Книгу рекордов Гиннесса за самую многолюдную народную свадьбу и самый длинный свадебный стол.

[Валентин Димов, организатор свадьбы]:

«На свадьбе официально зарегистрировали 3065 человек. Наш предыдущий рекорд мы увеличили на 56 человек. Мы бы собрали ещё больше, но помешала жара».

Кстати, жених и невеста сказали, что купить традиционные свадебные костюмы им не удалось. Пришлось шить заново по старинным рисункам. На это ушло около двух лет.