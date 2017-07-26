Рост деловой активности в еврозоне замедлился

В начале второй половины этого года в еврозоне наблюдается спад деловой активности. Такие данные приводит IHS Markit. В июне индекс PMI составлял 56,3 пункта. В июле – 55,8.

Как предполагают экономисты, эта ситуация заставит Европейский Центробанк повременить со сворачиванием программы финансового стимулирования.

[Питер Диксон, экономист-финансист]:

«Думаю, в ближайшие недели и месяцы Европейский Центробанк будет очень острожным. Также стоит отметить, что, если даже рост замедляется, мы очень далеко от ситуации, которая сложилась в 2008-2009 годах».

Программа количественного смягчения ускорила темпы роста экономики еврозоны, однако они по-прежнему умеренные. При этом оказывает давление и низкая инфляция. Её уровень не достиг цели в 2%, установленной ЕЦБ.

В Германии темпы роста деловой активности замедлились из-за закрытия промышленных предприятий на летние каникулы.

[Питер Диксон, экономист-финансист]:

«Не стоит забывать, что экономика еврозоны – это не только промышленность. Это и услуги, и внутреннее потребление. И мы видим признаки того, что внутренний спрос восстанавливается. Мне кажется, это должно компенсировать спад в промышленном производстве».

Тем временем, во Франции темпы роста деловой активности сократились до шестимесячного минимума даже несмотря на подъём в промышленном секторе.

В понедельник курс евро поднялся до почти двухлетнего максимума по отношению к доллару. Сильная валюта делает экспорт из еврозоны менее привлекательным.