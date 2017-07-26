Сильный ветер не даёт потушить пожары во Франции и Португалии

Лесные пожары уже несколько дней полыхают во Франции и Португалии. О человеческих жертвах пока сообщений не поступало, но есть пострадавшие.

Пламя охватило холмы вдоль Лазурного берега. Работе пожарных мешает сильный ветер. Как сообщают синоптики, он не стихнет ещё как минимум пару дней.

Здесь сгорело несколько жилых домов. Местные власти сообщают, что один пожарный был госпитализирован.

Из курортной зоны в 10 километрах от Сан-Тропе эвакуировали жителей и отдыхающих. Люди говорят, что огонь приблизился неожиданно.

[Шарли Аднан, отдыхающий]:

«Вчера мы как обычно проводили вечер с друзьями и вдруг увидели вертолёты. Мы не видели никакого дыма, но вертолёты с большими шлангами сбрасывали воду. Потом мы заметили пожарные самолёты и вдруг увидели большое облако дыма. Сначала оно было белым; оно беспрерывно росло. Мы поняли, что что-то происходит. Пожарные самолёты пролетели над нами около 30 раз».

Эвакуационный центр устроили в местном театре.

[Шарли Аднан, отдыхающий]:

«Где-то в 11 вечера нас попросили эвакуироваться. Мы отправились в здание городского театра Раматюэль. Всё было хорошо организовано. У нас не было никакого страха, даже за детей». [житель коммуны Раматюэль]:

«Эвакуация прошла хорошо. Мой дом пока в порядке, но я скрестил пальцы, потому что огонь продолжает пылать выше. Его всё ещё тушат».

По данным властей, этот пожар охватил более 200 гектаров уже через час после того, как вспыхнул. Взять огонь под контроль пока не удалось.

А это уже Португалия. Здесь пожары полыхают в округах Каштелу-Бранку и Сантарен. Жителей 10 населённых пунктов эвакуировали. В борьбе с огнём задействовано около двух тысяч пожарных.

Напомним, месяц назад в лесных пожарах в центральной Португалии погибло более 60 человек, более 200 пострадали.

В целом в этом году огонь уничтожил около 75 тысяч гектаров португальских лесов. Это больше, чем в любом другом году за последнее десятилетие.