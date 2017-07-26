Венесуэльцы бегут из страны из-за политической нестабильности

Сотни венесуэльцев вновь устремились в соседнюю Колумбию, чтобы запастись продуктами и товарами первой необходимости. Несмотря на протесты оппозиции и граждан, 30 июля в Венесуэле пройдут выборы в Национальную конституционную ассамблею. Люди не знают, чего ждать от будущего.

В последнее время многие венесуэльцы приезжают в колумбийский город Кукута, чтобы закупить товары в местных супермаркетах. Перед созывом ассамблеи границу стали переходить ещё чаще.

[Кристиан Крухер, сотрудник миграционной службы Колумбии]:

«Из-за предстоящего события в Венесуэле многие её жители приехали в нашу страну, чтобы купить основные товары. Мы видим, что таких людей стало больше. Но они не остаются здесь, а просто покупают продукты и возвращаются в свою страну».

Впрочем, политическая нестабильность вынуждает многих венесуэльцев покидать свои дома навсегда. Они просят убежища в Колумбии, Панаме, Мексике и США.

[венесуэльская беженка]:

«Мне грустно. И хотя у меня нет детей и мужа, я оставляю мать, племянников, оставляю свою родину, могилы родственников. Я никогда не хотела этого, никто не захочет уезжать оттуда, где родился и вырос. Но здесь нет будущего». [венесуэльская беженка]:

«Мне очень грустно. Тяжко упаковывать свою жизнь в два чемодана – в них уместилось всё, что у меня есть. Я делаю это ради детей, потому что в Венесуэле нет будущего, в ней вообще ничего нет. Мы вынуждены бежать».

По данным УВКБ ООН, в 2016 году почти 30 тысяч венесуэльцев подали прошение об убежище в разных странах. В этом году число заявок почти удвоилось.

Венесуэла погрузилась в экономический кризис несколько лет назад. Стремительно растёт инфляция. Не хватает продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов. Оппозиция обвиняет Николаса Мадуро в недальновидном управлении страной. Президент, в свою очередь, заявляет, что стал жертвой «экономической войны», которую ведут США и венесуэльская оппозиция.

Мадуро намерен созвать Конституционную ассамблею, чтобы разрешить кризис в стране. Её задача – разработать новую конституцию. По мнению оппозиции, если это произойдёт, то Мадуро возьмёт всю власть в свои руки.