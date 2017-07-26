Металлоискатели у Аль-Аксы убрали, но молитвы проходят снаружи

В Иерусалиме у мечети Аль-Акса мусульмане продолжают молиться за пределами святыни. Палестинские лидеры призвали верующих по-прежнему не входить внутрь — даже после того, как металлоискатели со входа убрали.

Поставить рамки силы безопасности Израиля решили после того, как 14 июля местные арабы застрелили у мечети двух израильских полицейских. Это произошло потому, что злоумышленники смогли пройти туда с оружием.

После установки рамок мусульманские религиозные лидеры объявили, что Израиль посягает на статус-кво святыни, то есть на право беспрепятственного входа на Храмовую гору для представителей всех конфессий.

На пятницу и субботу прошлой недели пришлись самые ожесточённые вспышки насилия. Погибло трое израильтян и четверо палестинцев. Совет Безопасности ООН провёл экстренное совещание в попытках разрешить конфликт.

Президент Палестины Махмуд Аббас прервал все официальные контакты с Израилем. Тем не менее в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что металлоискатели останутся.

Это решение пересмотрели во вторник рано утром после встречи, которая продолжалась несколько часов.

Согласно сообщению одного из министров, власти решили прислушаться к рекомендациям советников по безопасности и заменить рамки на «умную» систему слежения.

На переоборудование, как предполагается, потребуется почти 30 миллионов долларов. Местные СМИ позже написали, что меры включат продвинутую систему камер слежения.

Между тем, Махмуд Аббас потребовал убрать всё.

[Махмуд Аббас, президент Палестины]:

«Если всё не вернётся к тому, как было до 14 июля, то ситуация не изменится. Все новые меры, которые Израиль предпринял после 14 июля, нужно отменить, чтобы жизнь в Иерусалиме вернулась в привычное русло. Тогда мы сможем продолжить работу по налаживанию двусторонних связей».

После молитвы во вторник мусульмане вступили в стычки с израильскими правоохранителями. Обстановка в Иерусалиме снова накаляется.