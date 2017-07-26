26 июля 2017

В Швейцарии арестовали нападавшего с бензопилой

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Во вторник вечером в швейцарском городе Тальвиль арестовали подозреваемого в атаке с бензопилой. Инцидент произошёл в городке Шаффхаузен в 60 километрах отсюда.

Нападавший был объявлен в международный розыск. Поиски с участием немецкой полиции продолжались два дня. Обстоятельства ареста пока неизвестны. Но это была самая крупная серия облав в истории Швейцарии.

Полиция сообщает, что задержан 50-летний Франц Врусис. Он жил в лесу и ездил на белом микроавтобусе. У него уже имеется одна судимость за незаконное владение оружием.

В понедельник злоумышленник ворвался с бензопилой в офис страховой компании в центре Шаффхаузена. Он тяжело ранил двух сотрудников, три человека получили лёгкие телесные повреждения. После этого нападавшему удалось скрыться.

Пока непонятно, что спровоцировало Врусиса на нападение. Однако известно, что мужчина был клиентом этой компании.

Ранее полицейские сообщали, что инцидент не квалифицируют как теракт.

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