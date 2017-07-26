В Италии возрождают традицию изготовления лодок из дерева

Итальянский город-порт Анцио в прошлом веке славился своими деревянными лодками и яхтами. Но теперь старинное ремесло почти не востребовано. На смену дереву пришли алюминий и стеклопластик.

Однако местная культурная ассоциация старается сохранить традиции.

[Фернандо Форнаро, президент ассоциации Ibis-Onlus]:

«У нашей ассоциации есть мастерские, где можно обучиться старинному ремеслу изготовления деревянных лодок или их реставрации».

Одну из старинных лодок уже удалось восстановить. Когда-то её построили на одной из верфей Анцио. Такие суда стоят дороже, чем пластиковые либо алюминиевые. Однако новый владелец видит в деревянной лодке больше обаяния.

[Карло Аллегретти, владелец деревянной лодки]:

«Винтажная или классическая лодка, возможно, не очень удобна, узковата. Но у неё особенный запах, и по воде она идёт иначе, чем лёгкие суда. Эту лодку выбросили, но мы полюбили её снова».

Раньше старинное ремесло передавалось здесь из поколения в поколение. Семья Сандро Галлинари делает деревянные лодки с XIX века. Теперь отец передаёт умение сыну.

[Франческо Коппола, сын ремесленника]:

«Я нашёл своё призвание благодаря отцу, который передал мне свои навыки. Я был опытным моряком, потому что, когда родился, у отца уже была своя верфь. В конце концов, моя страсть к морю, дереву и деревянным судам побудила меня научиться строить лодки».

С 60-х по 80-е годы в Анцио работали четыре большие верфи. За год они строили 100 деревянных судов среднего размера и десять 20-метровых яхт. Местные жители надеются, что традиционное ремесло возродится.