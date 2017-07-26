В Косово ныряльщики прыгали с моста 22 метра высотой

Прыжок с головокружительной высоты, и ныряльщик красиво заходит в воду. В косовском городе Джяковица проходят традиционные соревнования ныряльщиков. В этом году участвуют 17 спортсменов, в том числе – из Албании.
[Артан Мухаджирик, организатор соревнований]:
«Это особенное состязание. Здесь царит захватывающая атмосфера. Это прекрасная возможность собрать людей и объединить их, позволить им поделиться опытом. В этом году участвуют не только косовцы, но и албанцы».
Ныряльщики прыгают с моста, который возвышается на 22 метра над рекой. В воде каждого ныряльщика встречает команда спасателей. Однако всё проходит без происшествий.
Победителей в этом году сразу двое – Флорит Гаши и Шкельзен Гоки. Ныряльщики разделили первое место.
[Шкельзен Гоки, победитель соревнований]:
«Когда ныряешь, чувствуешь необыкновенный прилив адреналина. Нам это нравится».
[Флорит Гаши, победитель соревнований]:
«Стоя наверху, немного боишься. Но когда прыгнешь — всё меняется, словно попадаешь в другой мир».
Флорит Гаши не в первый раз участвует в соревнованиях и уже побеждал в 2015-м.
Состязания ныряльщиков в Джяковице проводят более 60 лет. Перерыв делали только в 98-м и 99-м годах из-за войны.