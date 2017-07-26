Школьников вовлекают в программирование при помощи мини-марсоходов

Когда марсоход «Кьюриосити» пять лет назад сел на поверхность Марса, это привлекло внимание всего мира.

Сегодня такие же аппараты, только меньшего размера, вдохновляют школьников в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

[школьница]:

«Мне нравится с ними работать, потому что можно их трогать и изучать, как они двигаются».

Эту образовательную программу проводит местный стартап. Его цель – заинтересовать школьников компьютерным программированием.

[Андреас Антониадис, представитель Obelisk Systems]:

«Умение программировать становится одним из главных навыков почти во всех сферах. Даже в медицине и юриспруденции. Если вы умеете хоть немного программировать, то уже по-другому решаете проблемы».

В этой школе надеются, что наукой, технологиями, инженерией и математикой заинтересуется больше девочек.

[школьницы]:

«Открываются возможности не только в школе, но и за её пределами. Думаю, это чудесно, поскольку это сфера, где доминируют мужчины. Хорошо, когда девочки тоже начинают этим увлекаться». [Пегги Манговски, учитель]:

«На самом деле, в рамках этой программы у нас в классах много девочек. Пока не половина, конечно. Но их стало намного больше».

Позже в этом году состоится национальное состязание по программированию. Как ожидается, многие ученики этой школы померяются силами с соперниками из других школ Австралии.

Одной из задач будет провести марсоход по предполагаемой скалистой поверхности Красной планеты.

[Мейсон Манговски, руководитель проекта]:

«Нужно полагаться на других участников программы, чтобы завершить проект в срок. Это учит школьников работать вместе ради достижения общей цели».

Ну а школьники надеются, что в процессе найдут также и новых друзей.