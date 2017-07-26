В Германии разработали фитнес-трекеры для лошадей

Катя Шнабель работает дрессировщицей лошадей и даёт уроки по верховой езде в коммуне Штайнхёфель недалеко от Берлина.

На её ферме — 25 лошадей. И следить за всеми порой бывает непросто. Ей нужно понимать, эффективны ли тренировки и как лошадь развивается, готова ли к участию в каких-нибудь соревнованиях.

Но вскоре ей на помощь придут «умные» технологии. Ганноверский стартап разработал фитнес-трекеры для лошадей. Основала компанию 25-летняя предприниматель Энри Штробель.

[Энри Штробель, основательница Horse Analytics]:

«Я заметила, что владельцам лошадей сложно понять, хорошо ли лошадь подготовлена к соревнованию. Достаточно ли она двигалась во время тренировок или на поле? И, конечно, вы также хотите знать, что происходит, когда лошадь не в конюшне».

Использовать прибор нужно в паре с приложением, установленным на смартфон. Сам телефон может быть, например, у наездника в кармане. После тренировки можно посмотреть, как быстро лошадь двигалась и сколько длилось занятие.

В компании говорят, что трекер сможет отслеживать движения лошади круглосуточно, а батареи хватит на месяц работы.

Катя Шнабель говорит, что такое устройство ей бы пригодилось.

[Катя Шнабель, владелица лошадей]:

«В большинстве случаев это очень поможет во время тренировок. Можно будет увидеть, становится ли лошадь сильнее. Само животное этого вам не скажет, но было бы неплохо как-то это проверять».

Приложение для смартфона обещают выложить для пользователей уже в начале осени. А аппарат поступит в продажу в следующем году. Сколько он будет стоить — пока неизвестно.