Число редких кистехвостых скальных валлаби в Австралии растёт

У австралийских экологов есть повод для радости. Кистехвостых скальных валлаби в Голубых горах в районе пещеры Дженолан стало значительно больше. В прошлом веке этих животных оставалось всего шесть. Теперь — не менее 100.
[Дебора Эйшворт, эколог]:
«Во время последней поездки мы поймали за две ночи 45 животных. Это говорит о том, что их намного больше».
Регистрировать этих валлаби в районе пещеры начали в 60-х годах. Их численность удалось увеличить благодаря программе по разведению и сохранению животных. Для этого рядом с пещерой поселили валлаби из заповедника.
[Силия Томсон, сотрудница заповедника]:
«Без программы по разведению валлаби в дикой природе их осталось бы совсем мало».
Власти штата Новый Южный Уэльс считают, что нельзя расслабляться.
[Габриэль Аптон, министр окружающей среды]:
«Это выше политики. На органах власти всех уровней лежит ответственность обеспечить лучшее будущее кистехвостым скальным валлаби».
Международный союз охраны природы относит кистехвостых скальных валлаби к виду, близкому к угрозе исчезновения. Этих животных стало меньше из-за чрезмерной охоты, а также из-за естественных врагов – хищников.
Кистехвостые скальные валлаби обитают вдоль Большого Водораздельного Хребта, в штатах Виктория, Квинсленд и Новый Южный Уэльс.