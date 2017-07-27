Число редких кистехвостых скальных валлаби в Австралии растёт

У австралийских экологов есть повод для радости. Кистехвостых скальных валлаби в Голубых горах в районе пещеры Дженолан стало значительно больше. В прошлом веке этих животных оставалось всего шесть. Теперь — не менее 100.

[Дебора Эйшворт, эколог]:

«Во время последней поездки мы поймали за две ночи 45 животных. Это говорит о том, что их намного больше».

Регистрировать этих валлаби в районе пещеры начали в 60-х годах. Их численность удалось увеличить благодаря программе по разведению и сохранению животных. Для этого рядом с пещерой поселили валлаби из заповедника.

[Силия Томсон, сотрудница заповедника]:

«Без программы по разведению валлаби в дикой природе их осталось бы совсем мало».

Власти штата Новый Южный Уэльс считают, что нельзя расслабляться.

[Габриэль Аптон, министр окружающей среды]:

«Это выше политики. На органах власти всех уровней лежит ответственность обеспечить лучшее будущее кистехвостым скальным валлаби».

Международный союз охраны природы относит кистехвостых скальных валлаби к виду, близкому к угрозе исчезновения. Этих животных стало меньше из-за чрезмерной охоты, а также из-за естественных врагов – хищников.

Кистехвостые скальные валлаби обитают вдоль Большого Водораздельного Хребта, в штатах Виктория, Квинсленд и Новый Южный Уэльс.