27 июля 2017

В Великобритании хотят запретить дизельные и бензиновые авто

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В Великобритании с 2040 года запретят продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей. По словам министра окружающей среды, к 2050-му такие машины планируют полностью убрать с дорог Соединённого Королевства. [Майкл Гоув, министр окружающей среды Великобритании]:
«Хорошая новость в том, что автомобильная индустрия уже движется в этом направлении. Об этом объявили Volvo и буквально вчера — Mini. Правительству важно оказывать поддержку».

Теперь местные власти будут разрабатывать ограничительные механизмы. Дизельных авто на дорогах, где зафиксированы самые высокие уровни загрязнения воздуха, должно стать меньше. [Майкл Гоув, министр окружающей среды Великобритании]:
«Канцлер казначейства уже выделил 200 миллионов фунтов на дополнительные расходы, чтобы помочь местным властям выработать правильный подход и справиться с загрязнением воздуха на своих дорогах».

Власти говорят, что предпочитают ограничивать въезд для дизельных авто на определённые дороги. При этом они не хотят, например, полностью запрещать въезд для дизельных машин в центры городов или проводить дорогостоящую утилизацию.

Какие варианты предпочитают местные власти — пока неизвестно.

Стоит отметить, что подобные действия предпринимают также власти Франции и Германии.

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