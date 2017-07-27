Львов и тигров из разрушенного зоопарка Алеппо вывезли в Турцию

Хищников из пострадавшего от войны зоопарка в сирийском Алеппо вывезли в Турцию. Парк Magic World покинули три льва, два тигра, два медведя и две гиены. Они были истощены и больны. Выжили только благодаря неравнодушным людям, которые их подкармливали.

Переехать на безопасную землю им помогла международная благотворительная организация по защите животных «Четыре лапы». Поддержало также Министерство окружающей среды Турции.

Сейчас животных доставили в реабилитационный центр в турецкой провинции Бурса. Тут их обследуют.

[Франк Гориц, ветеринар]:

«Им нужна вакцинация, нужно их чипировать и дать им номера для документации. Мы сделаем им анализы крови, УЗИ, проверим глаза, а потом станет ясно, в каком они состоянии».

Теперь организация планирует вывезти в Турцию ещё двух львов и двух волков.