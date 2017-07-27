Действующий премьер Испании предстал перед судом в качестве свидетеля

Действующий премьер-министр Испании предстал перед судом в рамках одного из самых громких коррупционных расследований в стране. Он свидетель по так называемому «делу Гюртель». Десятки бывших членов его консервативной «Народной партии» находятся под следствием. Их обвиняют во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Премьер-министр отрицает, что знал о незаконном финансировании «Народной партии», а также о её долгах в разных регионах страны.

[Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:

«Я ничего не знаю о существовании этого долга, не знаю, покрыли ли его. Я настаиваю на том, что занимаюсь политикой и не слежу за долгами разных организаций, в частности, партии в Галисии. Пожалуйста, поймите меня».

Антикоррупционная прокуратура начала расследование по делу ещё в 2007 году. Изначально она сфокусировалась на незаконных связях небольших городских советов с рядом предпринимателей.

«Дело Гюртель» получило такое название по имени бизнесмена Франсиско Корреа, который придумал схему откатов. «Корреа» означает «ремень». По-немецки это «гюртель».