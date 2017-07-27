27 июля 2017

Помедитировать в фургоне предлагают в Нью-Йорке

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10 минут медитации предлагают жителям Нью-Йорка прямо в центре оживлённого мегаполиса. В фургоне Кристин Вестбрук можно под расслабляющую музыку сбросить с себя груз проблем и стресса.

[Кристин Вестбрук, основательница Calm City]:
«Можно зайти и получить 10 минут спокойствия, восстановить внутреннюю гармонию, а потом вернуться к работе. Это экономит время, далеко ехать не надо. Вот почему я создала мобильную студию».

Вестбрук медитирует с 2001. Говорит, это помогло ей дважды побороть рак молочной железы.

Одна 10-минутная сессия стоит 10 долларов. За раз в кабинке может поместиться девять человек.

[Сьюзан, участница сессии медитации]:
«Полная перезагрузка, полнейшая. В каком бы стрессовом состоянии ни находился — тут же успокаиваешься. Вам напоминают, что нужно дышать, нужно посмотреть внутрь себя, почувствовать почву под ногами и просто почаще сюда заходить».

Как говорит Кристин, подобных мобильных студий для медитации в США уже две. Вторая колесит по Детройту.

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