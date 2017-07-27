Камбоджийский тропический рай: безлюдные пляжи без признаков цивилизации

Это Ронг – второй по величине остров Камбоджи. Раньше он был печально известен своими грязными пляжами, шумными пьяными вечеринками и лояльным отношением к употреблению наркотиков.
Теперь всё меняется. Пляжи убирают, территорию патрулирует полиция. И здесь появляется всё больше отелей.
[Адам Пакер, владелец туристической фирмы]:
«Многие компании, включая мою, пытаются обновить информацию онлайн, мы пытаемся рассказывать о Ронге людям, пытаемся вместе улучшить этот остров».
Неподалёку есть другой остров – Ронгсанлем. На его западном побережье три песчаных пляжа с золотым песком. С противоположной стороны — небольшой залив с бирюзовой водой. А на севере – рыбацкая деревушка, где снять комнату можно за символическую плату. Рядом – огромный пляж. Часто искупаться там можно в полном одиночестве.
[Лина Голдберг, путешественница]:
«Выбор мест проживания очень большой. Есть даже отели с кондиционерами. Но по сравнению с Таиландом всё здесь ещё не так развито. И в этом вся прелесть камбоджийских островов».
А на этом небольшом островке можно вообще забыть о какой-либо цивилизации. Сюда ходят только деревянные рыбацкие лодки. Условия проживания самые базовые. Но некоторым туристам нужно именно это.
[Дениз Моклер, туристка из Канады]:
«Мне об этом острове рассказали. Такое в Интернете не найти. Я сразу подумала, что хочу отдохнуть именно в таком месте. Здесь нет Wi-Fi или изысканных отелей. Но мне как раз это и нравится. Мы все очень пристрастились к своим экранам, а нужно просто наслаждаться тем, что есть вокруг».
Туристическая отрасль Камбоджи постоянно растёт. А это означает, что шансов насладиться великолепием нетронутых райских уголков осталось не так уж много.