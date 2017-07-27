Камбоджийский тропический рай: безлюдные пляжи без признаков цивилизации

На Земле осталось не так много тропических пляжей, где можно насладиться первозданной природой без признаков современной цивилизации. Такие пляжи можно найти на камбоджийских островах. Туристы только начинают открывать для себя все их прелести. Они по-прежнему безлюдные, а во многих отелях нет Wi-Fi.

Это Ронг – второй по величине остров Камбоджи. Раньше он был печально известен своими грязными пляжами, шумными пьяными вечеринками и лояльным отношением к употреблению наркотиков.

Теперь всё меняется. Пляжи убирают, территорию патрулирует полиция. И здесь появляется всё больше отелей.

[Адам Пакер, владелец туристической фирмы]:

«Многие компании, включая мою, пытаются обновить информацию онлайн, мы пытаемся рассказывать о Ронге людям, пытаемся вместе улучшить этот остров».

Неподалёку есть другой остров – Ронгсанлем. На его западном побережье три песчаных пляжа с золотым песком. С противоположной стороны — небольшой залив с бирюзовой водой. А на севере – рыбацкая деревушка, где снять комнату можно за символическую плату. Рядом – огромный пляж. Часто искупаться там можно в полном одиночестве.

[Лина Голдберг, путешественница]:

«Выбор мест проживания очень большой. Есть даже отели с кондиционерами. Но по сравнению с Таиландом всё здесь ещё не так развито. И в этом вся прелесть камбоджийских островов».

А на этом небольшом островке можно вообще забыть о какой-либо цивилизации. Сюда ходят только деревянные рыбацкие лодки. Условия проживания самые базовые. Но некоторым туристам нужно именно это.

[Дениз Моклер, туристка из Канады]:

«Мне об этом острове рассказали. Такое в Интернете не найти. Я сразу подумала, что хочу отдохнуть именно в таком месте. Здесь нет Wi-Fi или изысканных отелей. Но мне как раз это и нравится. Мы все очень пристрастились к своим экранам, а нужно просто наслаждаться тем, что есть вокруг».

Туристическая отрасль Камбоджи постоянно растёт. А это означает, что шансов насладиться великолепием нетронутых райских уголков осталось не так уж много.