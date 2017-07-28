Фрукты и овощи в Великобритании после «брексита» станут дефицитом?

Малина – такая же важная составляющая британского лета, как и рабочие, которые её собирают. И после «брексита» и первого, и второго в стране, возможно, будет не хватать.

На этой ферме в графстве Кент на юге Англии фрукты выращивают уже 70 лет. Трудится здесь около 1200 сезонных рабочих. В основном, болгар.

Но из-за падения курса фунта их зарплаты сокращаются. А британское правительство в ходе переговоров решает, как будет контролировать иммиграцию из ЕС после «брексита». То есть для рабочих страна станет менее привлекательной. [Салех Ходжов, менеджер фермы]:

«Когда строишь жизнь, то хочешь определённости, хочешь понимать, что тебя ждёт. Болгары и румыны обдумывают возвращение домой, потому что экономики в их странах немного восстановились».

Профсоюз фермеров сообщает, что в этом году приезжих рабочих на 17% меньше. А местные жители не хотят работать только шесть месяцев в год.

Если нехватка усугубится, могут поползти вверх цены на еду.

Фермер Тим Чамберс теперь планирует переместить часть семейной фермы поближе к дешёвой рабочей силе. То же могут сделать и другие крупные производители.

[Тим Чамберс, фермер]:

«У нас есть партнёры, которые поставляют нам фрукты. Мы подумываем о том, чтобы начать в Польше производство под собственным брендом вместо того, чтобы закупать. Пока острой необходимости нет, но мы уже планируем возможные изменения».

Для мелких производителей это не вариант. На ферме по выращиванию салата неподалёку работает 120 сезонных рабочих. Раньше здесь работали иностранные студенты, которым Великобритания выдавала полугодовые рабочие визы. Но эту схему отменили три года назад.

Коммерческий директор Ник Оттевель говорит, что нужно придумать другие схемы. В противном случае ферма закроется.

[Ник Оттевель, коммерческий директор фермы по выращиванию салата]:

«Политическая нестабильность топит нас. В 2019 году фермеры могут оказаться на краю пропасти».

Многие британцы, которые голосовали за «брексит», хотят, чтобы мигрантов было меньше. Однако фермеры говорят, что в скором времени страна начнёт импортировать овощи и фрукты из-за границы, а её собственный урожай будет гнить на полях.