28 июля 2017

В Стамбуле выпал град размером с мяч для гольфа

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Потоки воды, несущиеся по улицам, хаос на дорогах, поваленные деревья… А ещё — побитые стёкла домов, машин и даже самолётов… Таковые последствия шторма, обрушившегося в четверг на Стамбул. Вместе с сильным ливнем в городе выпал град размером с мячик для гольфа.

Около десяти человек пострадали, двое — серьёзно.

Аэропорт Стамбул имени Ататюрка приостановил приём и отправку самолётов. Когда один из авиалайнеров совершал аварийную посадку из-за непогоды, градом разбило стекло в кабине пилота. К счастью, обошлось без жертв.

А в порту ветром повалило кран. Это вызвало взрыв и пожар, который вскоре смогли взять под контроль.

Сообщается также об обрушении минарета.

Это уже второй за месяц сильный ливень, обрушившийся на Стамбул. Предыдущий десять дней назад стал самым сильным для этого турецкого города за почти 10 лет.

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