28 июля 2017

Евросоюз выделит 209 млн евро на помощь беженцам в Греции

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Европейская комиссия запускает новую программу экстренной помощи беженцам в Греции. После того как в прошлом году закрылся так называемый балканский маршрут, греческие центры для мигрантов переполнены.

Еврокомиссия выделит 209 миллионов евро на то, чтобы оплатить для беженцев съёмные дома и повседневные нужды.

[Христос Стилианидис, еврокомиссар по гуманитарной помощи]:
«Это поможет беженцам и мигрантам лучше интегрироваться в греческое общество. Как сказал один мэр, одно дело — жить в лагере, а другое – жить достойно».

За последние месяцы много беженцев прибыло на острова Лесбос, Хиос и Самос. В общей сложности в Греции их уже более 60 тысяч. На выделенные Еврокомиссией деньги арендуют 24 тысячи домов в разных городах и посёлках страны.

Ещё часть средств пойдёт на обеспечение повседневных нужд мигрантов. Им выдадут специальные банковские карты, на которые будут поступать пособия.

[Филипп Леклерк, представитель УВКБ ООН в Греции]:
«Эта схема, а также поддержка через банковские карты призваны ежемесячно помогать 34 тысячам мигрантов в Греции. Таким образом, даже в сложной экономической и социальной ситуации страна сможет обеспечить их интеграцию».

В последнее время в переполненных лагерях для беженцев участились вспышки насилия и протесты. Процесс оформления документов и переселения идёт очень медленно, и люди не выдерживают.

Примерно 16,5 тысяч беженцев уже переехали в другие европейские страны. Ещё небольшое число мигрантов воссоединятся со своими семьями, живущими в Евросоюзе. Остальные же, вероятно, останутся в Греции.

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