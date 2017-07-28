Из-за IT-скандала в Швеции уволили двух министров

Из-за скандала в Швеции постов лишились несколько министров. Главы Министерства внутренних дел и Министерства инфраструктуры ушли в отставку из-за утечки секретных данных.

Премьер-министр страны сказал, что не рассматривает вариант досрочных выборов.

[Стефан Лёвен, премьер-министр Швеции]:

«Я не хочу погружать Швецию в политический кризис. Сегодня я объявляю о перестановках в моём кабинете».

Как стало известно, в 2015 году транспортное агентство Швеции без надлежащей процедуры проверки передало обслуживание своих электронных систем чешской IT-компании IBM.

В результате чешским компьютерным специалистам стала доступна конфиденциальная информация о дорогах, мостах, портах и метрополитенах Швеции. Более того, в руки иностранных граждан также попали полицейские данные об уголовных преступлениях и подозреваемых.