Ещё одна авиакомпания прекратила полёты в Венесуэлу

Крупнейшая в Колумбии частная авиакомпания Avianca прекратила полёты в Венесуэлу. Причина: операционные трудности и проблемы с безопасностью.

Сотни пассажиров не смогли вылететь из международного аэропорта в Каракасе.

[Риккардо, пассажир]:

«Они сказали мне идти домой. Они позвонят мне в течение недели и сообщат, смогут ли посадить на другой самолёт. Что мне делать? Я из города Маракай (в западной Венесуэле) и я застрял».

Колумбийская Avianca – не первая авиакомпания, которая ушла из Венесуэлы в свете политического и экономического кризиса в стране, а также ожесточённых протестов.

В июне в Венесуэле перестала работать United Airlines. Так же поступили Lufthansa и Air Canada.

Как сообщает Avianca, работу она возобновит, когда власти обеих стран обеспечат для неё надлежащие условия.