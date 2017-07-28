Вокруг мечети Аль-Акса убрали все заграждения

Правительство Израиля пошло на уступки и убрало все заграждения у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Установку металлоискателей и усиленные проверки палестинцы рассматривали как оскорбление своей веры. В течение 10 дней они молились за пределами мечети в знак протеста, а также провоцировали беспорядки и нападали на израильских военных.

На Западном берегу реки Иордан в четверг полицейские раздавали всем прохожим сладости, чтобы отпраздновать отмену мер безопасности.

[житель Хеврона]:

«Мы этим гордимся. Я поздравляю молодёжь Иерусалима, путь Бог подарит им победу. Мы этим очень гордимся».

Металлоискатели установили после теракта у мечети 14 июля. Вооружённые арабы застрелили двух израильских военных.

В разрешении конфликта принимали участие ООН и Вашингтон. С другой стороны, давление на Иерусалим оказывали Турция, Саудовская Аравия и Иордания.