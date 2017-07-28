Фонд собирает одноразовые туалетные принадлежности и раздаёт бездомным

Многие из нас забирают домой маленькие туалетные принадлежности из отелей, которые входят в стоимость номера. Но часто эти мелочи так и остаются невостребованным сувениром и через пару лет идут в мусорное ведро.

Но есть альтернатива. Кое-кому они могут очень пригодиться. Их можно отдать бездомным. Именно этим занимается благотворительный фонд в австралийском Сиднее. Он так и называется – «Каждая мелочь может помочь».

[Катрина Робинсон, директор благотворительного фонда]:

«Я очень ясно увидела, что зубных щёток и мыла не хватает. И не смогла с этим смириться».

Любой желающий может отдать в фонд кусочек мыла, шампунь, зубную щётку и прочие расходные мелочи. К ним добавят полотенце, и вот: комплект готов. Такие раздают обитателям десятков приютов для бездомных.

Фрэнк — среди получивших комплект. Признаётся, благодаря ему может чувствовать себя человеком.

[Фрэнк, бездомный]:

«Когда оказываешься на улице, через пару дней начинаешь пахнуть, если нет возможности принять душ. Нельзя зайти в общественный транспорт — люди шарахаются».

В приютах оказываются и женщины, бежавшие от домашнего насилия. Порой — с детьми. Они тоже с радостью принимают помощь.

[Катрина Робинсон, директор благотворительного фонда]:

«Одна женщина рассказала, что у её детей не было зубных щёток. (Когда она покидала дом,) ей было не до того, чтобы взять с собой шампунь и шапочку для душа».

Пока фонд распространяет комплекты только в крупных городах Австралии. Но очень хочет возить их и в отдалённые регионы. Там тоже много нуждающихся.

[Катрина Робинсон, директор благотворительного фонда]:

«Я была бы счастлива, если бы мне позвонила курьерская компания и предложила помощь — доставила эти комплекты туда, куда не можем мы».

За три года фонд Катрины собрал и отдал бездомным почти 20 тысяч туалетных комплектов.