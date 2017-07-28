Американский кинорежиссёр говорит о забытых историях войны

Ноэль Изон – музыкант и кинорежиссёр. Эти две его страсти дополняют друг друга. За 40 лет творчества он создал более 250 фильмов. Среди них многие – о войне, в сюжеты которых вплетена музыка.

Например, «Шоколадные солдаты из США». В фильме 140 тысяч чернокожих военных и тысячи британских гражданских лиц смогли благодаря джазу преодолеть расовые предрассудки.

А «Открытая дверь» рассказывает о том, как филиппинцы спасли от нацистов 1300 евреев. Премьера фильма состоялась в этом году в Петербурге на кинофестивале «Белые ночи». Его признали лучшей документальной лентой.

Фильмы о Холокосте Ноэль создаёт в благодарность врачу-еврею, который спас его смертельно больного отца.

[Ноэль Изон, кинорежиссёр]:

«В Холокосте было так много жертв. Если бы вы провели минуту молчания за каждого из шести миллионов погибших там, то вам пришлось бы молчать 11 лет».

Его герои – реальные исторические личности. В одном из последних фильмов Ноэля рассказывается о молодом музыканте из отряда сопротивления по имени Мотель. Он каждый вечер исполнял музыку для немецких офицеров в обмен на еду.

[Ноэль Изон, кинорежиссёр]:

«Партизаны использовали его скрипку, чтобы пронести взрывчатку. Они начинили этот дом взрывчаткой и через четыре дня взорвали его. При этом взрыве погибли восемь офицеров».

Через две недели после взрыва фашисты нашли отряд сопротивления. Все погибли, а скрипка осталась. Она попала в Израиль в музей инструментов.

[Ноэль Изон, кинорежиссёр]:

«Когда мы исполняли музыку в фильме на этом инструменте, я хотел, чтобы и частичка этого мальчика, его дух, была привнесена в этот фильм».

За время работы над фильмами о Холокосте образы его героев не раз представали перед ним, как наяву.

[Ноэль Изон, кинорежиссёр]:

«Я увидел девочку, на которой было надето грязное белое платье, белые носки и туфли. Она просто смотрела на меня и молчала. И я сказал своему другу: «Больше никогда! Никогда больше!» Я потом рассказал эту историю моей жене, и мы помолились за неё».

Главный помощник Ноэля в создании фильмов – Кэтрин Изон, актриса и его жена. Она редактор и голос за кадром, который известен по всему миру.

[Кэтрин Изон, жена Ноэля Изона]:

«Во времена холодной войны нельзя было напрямую звонить в Россию, и когда занавес упал, именно я объявила, что теперь можно звонить в Россию».

Все фильмы о войне кинорежиссёр снимает исключительно на свои средства. Нередко на одну ленту уходит до пяти лет.